Украинские дроны кружат над местом трагедии с автобусом в Енакиеве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. В результате удара беспилотника погибли семь пассажиров.

Над местом трагедии в Енакиеве кружат украинские дроны. Присутствие беспилотников-разведчиков фиксируют дрон-детекторы, передает ТАСС.

По сообщениям с места трагедии, салон и кабина водителя рейсового автобуса Москва — Симферополь полностью выгорели от удара ВСУ. В Минздраве сообщили, что десять пострадавших в результате атаки госпитализированы, пациенты в состоянии средней тяжести.