Британия начала переброску танков Challenger 2 к границам России

Британская армия направила свои основные боевые танки Challenger 2 в Эстонию, на границу с Россией. Танки действуют под командованием 2-го батальона Королевского полка Шотландии и играют центральную роль в военных учениях НАТО "Весенний шторм".

Как сообщает Military Watch Magazine, маневры имитируют крупный конфликт с российскими войсками, а присутствие танков представляет собой часть более широкого присутствия наземных подразделений НАТО на территории России. Эстонский уезд Вырумаа считается одной из наиболее уязвимых оперативных зон НАТО и, как ожидается, станет главной горячей точкой для боевых действий в случае полномасштабной войны между силами НАТО и Россией.

В то же время авторы статьи признают, что возможности Challenger 2 для проведения высокоинтенсивных операций против российских войск по-прежнему ограничены. А после участия этих танков в боевых действиях на Украине они подверглись критике из-за крайне низкого соотношения мощности и веса, устаревшей системы управления огнем и ограниченной огневой мощи.