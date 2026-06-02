Раскрыта тайна прошлого Маши Распутиной: "Она нужных людей обслуживала"

Телевизионщики никак не могут оставить в покое Машу Распутину. Они разыскали сына ее мужа, бизнесмена Виктора Захарова Романа. Тот выдал тайну прошлого певицы.

Роман появился в студии скандально известного шоу "Пусть говорят" и сообщил, что знаком с Машей Распутиной. По его словам, когда отец ушел из семьи, тогда артистка пыталась строить из себя доброго и хорошего человека. Но вскоре показала свое истинное лицо.

"Все мы знаем, кем Маша Распутина была в 90-е годы. Она нужных людей обслуживала", - выдал секрет певицы Роман.

Он объяснил, почему отец не сразу женился на артистке. Роман рассказал, что поначалу Маша Распутина была лишь в качестве любовницы и "доверия к ней никакого не было". "Просто кайфовали и отдыхали", - пояснил Роман, отметив, что "при этом присутствовал".

Затем Распутина родила от Захарова дочь Марию. "Это уже звоночек. Таким образом она через ребенка сразу стала претендовать на его наследство. А в то время мой отец был очень богат. Вы даже не представляете, как много у него было денег", - подчеркнул сын Виктора Захарова.

По его словам, отец и не хотел разводиться именно из-за того, что у него было очень много активов, которые пришлось бы делить с женой.

Кстати, ранее сестра Романа Нелли утверждала, что Маша Распутина и Виктор Захаров не не настолько богаты, как хотят представить это общественности. "Они промотали его состояние на путешествия и бриллианты для Распутиной. У него нет ничего на счетах, и из недвижимости остался только загородный дом", - говорила дочь бизнесмена.

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