Кейт Миддлтон вышла в свет и подала тайный знак Меган Маркл

Кейт Миддлтон вышла в свет, и народ ахнул. По мнению особо наблюдательных поклонников, будущая королева Великобритании дала тайный знак ненавистной Меган Маркл и принцу Гарри.

Накануне, 2 июня, принцесса Кэтрин посетила прием, посвященный 125-летию "Британского фонда исследований рака". Торжественное мероприятие прошло в Сент-Джеймсском дворце. Также на вечере отметились король Карл III и его супруга, королева Камилла, и Глостерские.

Интересно, что для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала необычный наряд. Она появилась на публике в удлиненном платье по фигуре яркого красного цвета. Изюминкой образа стал отложной белый воротничок и мелкие белые сердечки, рассыпанные по наряду.

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В Сети судачат, что Кейт Миддлтон подала тайный знак опальным Меган Маркл и принцу Гарри. По их мнению, этими самыми сердечками на платье будущая королева дала понять, что настроена простить сбежавшую в США парочку. По слухам, на перемену в Кэтрин повлияла долгая и упорная работа свекра, короля Карла III, который давно уже хочет воссоединиться с младшим сыном.

Якобы монарх, поняв, что не сможет повлиять на принца Уильяма, который сильно обижен на брата, решил действовать через Кэтрин. Та будто бы поначалу долго сопротивлялась, но все же уступила венценосному родственнику.

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