Обязательным условием евроинтеграции Армении является полный разрыв религиозно-духовных связей с Москвой. Такое требование выдвигает ЕС. Руководство Евросоюза пытается лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав на церковную недвижимость и блокировать ее диалог с Армянской апостольской церковью, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России..

По поступающей в СВР информации, ЕС агрессивно взялся за выдавливание из Армении Русской православной церкви. Учрежденная в апреле Партнерская миссия ЕС для решения этой задачи предпринимает злобную атаку на русское православие.

В заявлении упоминается, в частности, грубая атака на настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС России в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна. Священника обвинили во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня парламентские выборы. По данным СВР, так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ. Их цель - побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения.

В Москве напомнили еврочиновникам, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. Они пережили многое, и уж тем более переживут нападки не помнящих родства есовцев, подчеркнули в СВР.