Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. В город на Неве съезжаются десятки тысяч гостей, в том числе лидеры государств и главы крупных компаний. Запланировано подписание сотен соглашений на триллионы рублей, а также большая деловая и культурная программа.

Свой стенд представила и Москва. Как рассказал Сергей Собянин, столичный стенд на ПМЭФ — максимально интерактивное пространство, представляющее важнейшие достижения города в настоящем и планы на будущее.

"Мы покажем ключевые проекты в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Гости форума увидят технологии, которые уже сегодня меняют жизнь москвичей и открывают новые возможности для бизнеса", - написал Собянин в своих соцсетях.