Суд отменил аннулирование результатов ЕГЭ из-за шпаргалки

Выпускнику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, который ранее был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки.

Ученик смог отстоять свои права после спорного решения экзаменаторов, передает РИА Новости.

Как стало известно, экзамен прошел без замечаний, однако позже государственная комиссия, изучив видеозаписи из аудитории, написала, что ученик имел при себе "лист бумаги неустановленного формата". Комиссия отменила экзамен без права пересдачи. Кроме того, на школьника составили административный протокол об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации

Мальчик категорически отрицал нарушения. По его словам, на столе лежал обычный черновик.

Суд внимательно изучил видеозаписи экзамена, но не смог обнаружить доказательств наличия шпаргалки. Он постановил вернуть ученику полученные на экзамене баллы.

принять меры для проведения проверки работы и утвердить результаты ЕГЭ", говорится в материалах суда.

Министерство просвещения республики попыталось оспорить этот вердикт, но апелляционные и кассационные инстанции отклонили жалобы и оставили решение в силе.