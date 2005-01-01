Вдова продает элитные апартаменты Иосифа Кобзона за миллиард рублей

Появилась информация, что вдова Иосифа Кобзона Нелли продает квартиру артиста на Новом Арбате. Якобы супруга легендарного исполнителя хочет выручить за элитные апартаменты миллиард рублей.

Квартира площадью 600 м² расположена на 16 этаже элитного ЖК. В доме усиленная охрана, КПП и круглосуточная служба безопасности — вход осуществляется строго по пропускной системе. Главная особенность апартаментов — антуражный интерьер. С момента смерти Иосифа Кобзона в квартире ничего не менялось, остались оригинальная мебель и декор, передает Mash.

Говорят, поначалу Нинель Кобзон планировала из этих апартаментов сделать музей в память о легендарном муже. Но затем передумала и решила избавиться от недвижимости. Сделку не афишируют и покупателя ищут без огласки.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года. Народный артист СССР не дожил 12 дней до 81-го дня рождения.

Свои последние мгновения исполнитель провел в больнице. 20 июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Певца сгубил рак.

О проблемах со здоровьем Кобзона стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. В Германии Иосиф Давыдович сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

Похоронили Кобзона на Востряковском кладбище в Москве.

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