Установлено местонахождение задержанного Францией танкера Tagor. На судне впервые с 25 мая включили транспондер. Как передает агентство ТАСС, по состоянию на 11:00 мск судно стоит в восьми морских милях на северо-запад от порта Дуарнене.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 июня заявил, что французские ВМС при поддержке Великобритании задержали в Атлантическом океане шедший из России танкер Tagor. В Париже утверждают, что судно находится под санкциями.

Позже в российском посольстве в Париже сообщили, что капитан захваченного судна – гражданин России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание танкера незаконно и граничит с пиратством.