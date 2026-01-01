Белоусов призвал нарастить потенциал ОДКБ для стабильности в Евразии

Россия считает ключевым приоритетом своего председательства в ОДКБ в 2026 году наращивание потенциала Организации. Это должно способствовать укреплению стабильности в Евразии и защите ее государств, заявил Андрей Белоусов.

Глава Минобороны России открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходит в подмосковном парке "Патриот". Белоусов напомнил, что президент России Владимир Путин выдвинул инициативу выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. А Договор о коллективной безопасности – один из ее центральных элементов, подчеркнул министр.

Министры обороны стран ОДКБ на заседании обсудят вопросы управления коллективными силами, их боевую подготовку и материально-техническое обеспечение. Также они обменяются мнениями о вызовах и угрозах в зоне ответственности Организации, добавили в Минобороны.