"Все летит в пропасть — карьера, отношения с близкими, вообще вся жизнь": женившийся на Акиньшиной Козловский рассказал о драме

Данила Козловский возвращается к зрителям спустя несколько лет тишины. На какое-то время артист ушел в тень, а теперь снова блистает на театральной сцене и в новых фильмах.

Так, актер снялся в роли тренера Игоря Стрельникова в сериале "Первая ракетка". Данила Козловский подчеркнул, что для него эта история скорее не про спорт, а про человеческую драму. По мнению артиста, иногда важнее разобраться с собой, чем завоевать очередной кубок.

"У Стрельникова большие проблемы с самореализацией, он оказался у крайней черты, когда все летит в пропасть — карьера, отношения с близкими, вообще вся жизнь. Нереализованность, неудовлетворение от того, что ты делаешь, могут настигнуть любого человека, для этого не обязательно быть тренером по теннису. Поэтому мне было интересно с этим поработать", - сообщил Козловский Marie Claire.

Ранее актер женился на коллеге Оксане Акиньшиной. Говорят, артисты оформили отношения тайно, без лишнего шума и людей. А в начале мая у актеров родился общий ребенок. Сын Лео появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

Для Данилы Козловского ребенок от Оксаны Акиньшиной стал вторым. Ранее модель Ольга Зуева родила ему дочь Оду Валентину. А вот для Акиньшиной сын Лео стал четвертым ребенком. У актрисы есть один сын Филипп от первого брака и двое детей: сын Константин и дочь Эмми от второго брака.

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