В ДНР атаку дрона по автобусу назвали актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии

До восьми человек увеличилось число погибших в результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу в Донецкой республике. Ещё 11 мирных жителей пострадали, десять из них сейчас в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".

На этих кадрах тот самый автобус, попавший под удар украинского дрона. Салон и кабина водителя полностью выгорели. Внутри находились гражданские люди - автобус следовал рейсом между Подольском и Симферополем. С остановками в Мелитополе и Геническе. Есть запись с камеры видеонаблюдения. На трассе, не доезжая Донецка - в Енакиево - рано утром по автобусу прямо во время движения ударил беспилотник. Повреждения получили стоящие рядом жилые дома. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Сообщается о восьми погибших. Ещё 11 человек получили ранения. Десять пострадавших срочно доставили в больницу Горловки. Самому младшему пациенту - семь лет, мальчик находится в детском отделении с непроникающим ранением грудной клетки.

В ДНР атаку дрона назвали актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии. ВСУ используют ударные беспилотники самолетного типа, оборудованные комплексами "Старлинк". Это стабильная спутниковая связь. Оператор управляет дроном в режиме реального времени и видит цель. То есть боевик понимал, что перед ним рейсовый автобус. И намеренно произвёл удар.