Собянин встретился с педагогами и учениками школы-новостройки в Марьиной Роще

Второклассник Максим уже опробовал новую сцену. В этом актовом зале ему выступать еще не раз. Большое светлое пространство трансформируется под любые школьные нужды - от крупных праздников до камерных лекций, кинопросмотров и просто отдыха на переменах. Дети и родители увиденным остались довольны.

"Мы немножко осмотрели школу. Мы в большом восторге. Я 12 лет назад закончила школу. Завидую детям нового поколения. Завидую, что у них есть пространство, чтобы находиться в своих личных границах. Сейчас это модно. Дети любят быть один на один с собой. Здесь это точно возможно", - рассказала Александра Завьялова, мама Максима.

"Мне понравилось всё. Мне понравилось, что можно обедать на улице, хулиганить на улице можно и то, что там будет теплица", - отметил Максим.

Не просто теплица, а специализированное учебное помещение. Там будут проходить практические занятия по биологии. И это далеко не все сюрпризы, которые ждут учеников. Классы робототехники и программирования, отдельные кабинеты для проектной деятельности и дополнительных дисциплин, многофункциональная библиотека. Новый корпус площадью 18 тысяч квадратных метров отвечает всем современным стандартам.

"Очень всегда родители переживают за перегруз учебниками. Здесь есть возможность, как и во всех новых школах и, в частности, в этой, мне очень нравятся шкафчики, которые предусмотрены для детей. Всё для здоровья детей. За это огромное спасибо. В московской электронной школе многие вещи делают в электронном виде", - отметил Собянин.

Большие окна, много света, современные дизайнерские решения, удобная мебель, интерактивные доски - всё для удобства учеников и их наставников. С таким оборудованием и в такой обстановке уроки станут интереснее и веселее.

"Естественно-научная лаборатория - здесь как раз применен этот принцип. Здесь можно выделять зоны. Для этого вы видите перегородки мобильные. И, с другой стороны, можно заниматься сразу нескольким группам обучающихся и одновременно проводить различные виды деятельности: от лекционных до проведения экспериментов", - рассказал Дмитрий Гуров, директор Школы Марьина Роща.

В корпусе есть блоки для младших и старших классов. В каждый ведет отдельный вход. А на большой перемене или после уроков ученики могут размяться на свежем воздухе. На школьной территории для активного отдыха предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки, столы для настольного тенниса, зона ГТО.

Отдельное внимание уделили вопросу безопасности. На этажах, в лифтах, на улице установлено около 200 камер видеонаблюдения. Добираться до школы удобно. Здание находится в жилом районе. Детям из ближайших домов даже не придется переходить дорогу. Строители постарались, чтобы на пути к знаниям не возникло никаких преград.