Финал конкурса "Московские мастера" по профессии "Повар" проходит в столице

Финал конкурса "Московские мастера" по профессии "Повар" проходит сегодня в столице. Задача сложная – не просто приготовить блюда из рыбы, а найти новое кулинарное решение.

Повара превращают в гастрономический шедевр продукты, которые у многих совсем не ассоциируются с высокой кухней. Например, скумбрию. А некоторые удивляют необычной подачей классических блюд. Хотя важен не только конечный результат.

Судьи следят и за самим процессом готовки. Даже рабочее место повара должно быть организовано безупречно. Ну а после участникам нужно ещё и презентовать свои блюда.