В четырех столичных парках открылся фестиваль пленэров

Стать Клодом Моне! В четырёх столичных парках в рамках проекта "Лето в Москве" открылся фестиваль пленэров. В арт-павильонах можно научиться основам живописи, причём в самой волной манере - импрессионизма, а ещё быстрому рисунку и коллажу. Первая территория для вдохновения появилась в Саду имени Баумана.

Из выставочных залов в городские парки выходят Коровин, Серов, Грабарь. Этот павильон в Саду имени Баумана - Музей русского импрессионизма в миниатюре. Репродукции знаковых картин, вдохновляющие цитаты живописцев, рассказ о прошедших и будущих выставках.

"Можно познакомиться с коллекцией музея, например, это работа Николая Богданова-Бельского "Лето", с нее вообще началась коллекция музея. Здесь и пейзаж, и портрет, и милая девочка, и русская усадьба, одна из ключевых черт русского импрессионизма - это как раз изображение нечто теплого, уютного - милой жизни", - рассказала Дарья Ковальчук — директор по развитию Музея русского импрессионизма.

Экспонаты здесь нужно трогать - и чувствовать: тактильные макеты, передающие красочные впечатления ароматы и звуки природы - полное погружение в мир импрессионизма. Попасть в этот музей можно без билета - просто прогуливаясь по саду. Всё это часть проекта "Парки Москвы".

"Парки Москвы - это новая городская привычка, в том смысле, что все мы состоим из привычек - ходить в музеи, театры, как-то проводить свой досуг, но сегодня парки Москвы дают возможность найти досуг себе на любой вкус, поэтому, конечно, для нас это такая новая городская привычка - посетить музей в парке", - рассказал Александр Томкевич, бренд-директор проекта "Парки Москвы".

Выставка будет передвижной - после Сада имени Баумана отправится в Измайловский парк, затем в Таганский Детский парк и на Ходынское поле. Вдохновившись работами импрессионистов и окружающими пейзажами, посетители и сами смогут запечатлеть мгновения на холсте. Вокруг арт-павильонов в парках развернётся фестиваль пленэров.

Иногда, чтобы увидеть привычное по-новому, достаточно взять в руки кисть. Когда-то импрессионисты вышли из мастерских, чтобы изобразить жизнь такой, какая она есть - в постоянном движении и изменении, улавливая оттенки цвета и света. И сегодня этот опыт может повторить каждый - в московских парках.

Почувствовать себя настоящим импрессионистом и написать картину можно, даже не имея опыта - главное, позаботиться о билете - сюда он уже нужен. Акварель, скетчинг, коллаж - освоить приёмы и техники, а главное - передать мимолётные впечатления в красках - помогут музейные педагоги и современные художники.

"Вдохновить людей наблюдать за природой, за миром вокруг себя и улавливать какие-то тонкие перепады настроения в природе, своего собственного и замечать как можно больше деталей", - рассказала Александра Рябова, искусствовед, педагог Музея русского импрессионизма.

Оттенки настроения у каждого свои - такими разными получаются и картины.