Песков — об атаке на Петербург: "СВО продолжается, чтобы таких ударов не было"

В Кремле отреагировали на попытки ВСУ атаковать Санкт-Петербург. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, специальная военная операция продолжается для того, чтобы такого не было.

"СВО продолжается именно для того, чтобы ударов по российским регионам не было", - сказал он.

По словам Пескова, ответы России на удары по регионам будут носить и уже носят системный характер.

Говоря о планах Владимира Путина, представитель Кремля ответил, что он готовится к предстоящему выступлению на Петербургском экономическом форуме. В нем будут затронуты и политические темы.