Песков рассказал о темах выступления Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ затронет как экономические, так и политические вопросы.

Эти две темы неизбежно соприкасаются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо", - сообщили в Кремле.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. Выступление Путина запланировано на 5 июня во время пленарного заседания.

Как ожидается, форум посетит американская делегация, которая не принимала участия в ПМЭФ с 2018 года.