Власти Франции поместили под стражу капитана танкера Tagor

Французские власти поместили под стражу капитана танкера Tagor. Судно было задержано ВМС Франции, его капитан – гражданин России.

Как заявили в российском посольстве в Париже, местные власти уведомили дипмиссию о взятии под стражу россиянина 2 июня. Обвинения, выдвинутые в его адрес, надуманные, отметили в посольстве. Дипмиссия потребовала от МИД Франции предоставить консульский доступ к капитану и обеспечить его освобождение, передает ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 июня заявил, что французские ВМС при поддержке Великобритании задержали в Атлантическом океане шедший из России танкер Tagor. В Париже утверждают, что судно находится под санкциями. В Москве заявили, что задержание танкера незаконно и граничит с пиратством.