"Ягодицы как печеное яблоко": психолог Марк Бартон объяснил развод Дибровых

Дмитрий Дибров оформил развод с молодой супругой Полиной еще несколько месяцев назад, однако эта тема до сих пор не дает покоя общественности. Не остался в стороне от шумихи психолог Марк Бартон.

В своем шоу "ДаДа - НетНет" эксперт прокомментировал расставание Дмитрия и Полины спустя много лет брака и рождения троих сыновей. Для начала он отметил, что мужчина, который намного старше своей избранницы, должен быть готов к тому, что та его бросит ради другого, и это нормально.

"Мужчины должны понимать, что если ты идешь в контакт с молодой девочкой, когда у вас разница в возрасте в 30 лет, ну, явно когда-нибудь она нащупает твои ягодицы, которые уже как печеное яблоко, и будет смотреть на более сильных самцов. В дикой природе все то же самое. Львица не смотрит на дряхлого и разваливающегося льва. Ей интересен мощный, молодой", - рассуждает Марк Бартон.

Напомним, год назад на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа телеведущего, чтобы построить новую семью.

Перед Новым годом Полина и Роман впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

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