Число жертв украинской атаки автобуса в ДНР увеличилось до 8

Возросло число жертв атаки ВСУ на рейсовый автобус "Москва — Симферополь" в ДНР. Как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, погибли 8 человек.

По словам Пушилина, на данный момент известно об одиннадцати раненых, десять из них госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Тела восьми погибших пока не опознаны, так как все документы сгорели. Пушилин добавил, что на рейс зарегистрировались 53 человека. Сейчас власти уточняют, кто заходил и выходил по пути следования автобуса, передает ТАСС.

Утром стало известно об атаке украинского ударного дрона на рейсовый автобус "Москва-Симферополь". Трагедия произошла в районе города Енакиево в ДНР. Ранее сообщалось о семерых погибших.