Жесткий дедлайн установил чиновникам на подготовку контракта по системам противовоздушной обороны Patriot Владимир Зеленский. Глава киевского режима написал об этом в соцсетях.

Украинский лидер отметил, что на сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны. Зеленский установил окончательный срок — неделя для всех подготовительных шагов.

Завершил свое заявление Зеленский угрозами. Если по истечении срока не появится ясности по данному соглашению, будут проведены кадровые замены. При этом Зеленский ранее признал неспособность украинской ПВО сбивать большую часть российских ракет.