Угроза инвалидности из-за болезни четвертой степени: Анастасия Волочкова запустила опасный недуг

В январе Анастасия Волочкова устроила концерт в честь юбилея. Прославленной артистке исполнилось 50 лет. Но лишь сейчас она рассказала о том, чего ей стоил этот праздник.

Оказывается, балерина страдала от страшных болей, но не подавала виду. "Я уже на последних морально-волевых танцевала. Уже просто было невозможно, уже не было хряща вообще. Но когда я посылала снимки и нашим русским врачам, и немцам, они все были в шоке от того, как с таким диагнозом, вот этот коксартроз в четвертой степени уже, как можно еще так танцевать", - поведала Анастасия.

Как пояснил травматолог Андрей Литвиненко, балерине грозила инвалидность. "Болезнь приводит к утрате функций конечностей, к утрате функций сустава. Человек не может нормально опираться, жить, вынужден передвигаться с дополнительной опорой. Разрушается хрящ и, что самое важное, разрушается кость, вернее, кости, из которых состоит сустав", - уточнил эксперт.

Неутешительный диагноз артистке поставили еще три года назад. Однако лишь сейчас, после юбилейного концерта, Анастасия Волочкова отправилась в Германию, где ей сделали операцию. Балерине установили имплант. Операция проходила непросто, артистка потеряла много крови. А затем врачам пришлось проводить еще и экстренное вмешательство.

"У меня была одна операция, следующая через три дня, потому что я стала заниматься сразу и растянула себе не гематому, которая была огромная, а шрам разошелся", - сообщила артистка Пятому каналу.

Вернувшись в Россию, балерина все равно пошла против рекомендаций медиков: она стала тренироваться и даже давать концерты. Волочкова уверяет, что без сцены не представляет жизни.

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