ВС России уничтожили площадки запуска дальних беспилотников ВСУ

ВС России продолжают выполнять цели специальной военной операции. В течение суток нанесены удары по объектам ВСУ в зоне СВО, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили места хранения и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Целями стали также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 754 украинских беспилотника.