В Подмосковье выхаживают ежика, истерзанного собаками

Колючий пациент! В подмосковном парке "Земля Прайда" выхаживают не только суровых хищников. Сейчас там пытаются спасти ежа, истерзанного собаками.

Чтобы добраться до повреждений, пришлось аккуратно выстригать иголки. Затем укусы обработали. Самая опасная рана была сильно воспалена и заполнена паразитами.

Обессиленный ёжик прошёл процедуру стоически. Возможно, у него уже не было сил протестовать. Сделав все необходимые инъекции и избавив зверька от клещей, его поместили в бокс. Там, выбрав удобное положение на мягкой лежанке, ёжик наконец с облегчением заснул.