МИД: США планируют наращивать давление на Россию и ее партнеров

Соединенные Штаты планируют наращивать давление на Россию и ее партнеров — Москва это видит. С таким заявлением выступил в среду, 3 июня, заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.

Как отметил дипломат, очевидно, что американцы планируют "наращивание давления на Россию — экономического давления, экстерриториального давления — не только на Россию, но и на наших партнеров".

Панкин указал на то, что Соединенные Штаты чинят российским компаниям препятствия на каждом шагу "в плане экспорта российской продукции, транспортировки, доставки, сбыта, в плане глобальной работы".

Замминистра назвал это целенаправленной политикой Вашингтона, которая, очевидно, продолжится, сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало интервью главы департамента Северной Атлантики российского Министерства иностранных дел Александра Гусарова о работе над устранением "раздражителей" в двусторонних отношениях. Политик назвал главным результатом к настоящему времени то, что "удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой".

При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сетовал, что нет никаких оснований говорить о запуске новых переговоров с Соединенными Штатами по тематике контроля за стратегическими и наступательными вооружениями. Политика Вашингтона на российском направлении по-прежнему требует изменения к лучшему, отмечал дипломат.