Карл III дождался смерти королевы, чтобы нанести удар по Меган Маркл: Елизавета II никогда бы не допустила этого

Елизавета II в 2018 году подарила на свадьбу Меган Маркл и принцу Гарри Фрогмор-коттедж в Виндзоре. Но после того, как пара отказалась исполнять королевские обязанности, а герцог Сассекский обрушился на родственников с критикой, дом у них отобрали. Решение о выселении Меган и Гарри принял король Карл III.

Сейчас идут разговоры о реконструкции коттеджа. На этом фоне команда герцога и герцогини Сассекских выступила с новыми громкими заявлениями, рассказав подробности выселения.

Здание, внесенное в список объектов культурного наследия II категории, было построено в 1801 году для королевы Шарлотты и входит в состав Crown Estate — общественного имущества монарха. Для Гарри и Меган коттедж был переоборудован из пяти отдельных жилых помещений в один большой семейный дом.

В 2019 году в королевской финансовой отчетности было указано, что супруги выплатили 2,4 миллиона фунтов стерлингов на ремонт и аренду недвижимости. Однако прожили они там недолго, в начале 2020 года пара переехала в США. В 2023 году Гарри и Меган вывезли из коттеджа последние личные вещи.

Теперь, на фоне публикации газеты The Sun о том, что Crown Estate рассматривает возможность вернуть дому первоначальную планировку и снова разделить его на несколько жилых объектов, появилась новая громкая версия причин выселения Сассекских.

Королевский журналист Том Сайкс заявил в своем подкасте Royalist, что близкие к паре источники утверждают, что король Карл III специально дождался смерти своей матери, поскольку королева Елизавета II никогда бы не позволила выселить Гарри и Меган.

"То, что сейчас говорят мне представители команды Сассекских, заключается в том, что Карл III дождался смерти королевы, прежде чем выселить Гарри. И они утверждают, что сама королева заблокировала бы такое решение, потому что это был ее свадебный подарок им", — отметил Том Сайкс.

При этом журналист назвал Гарри наивным из-за того, что принц не ожидал возможного наказания со стороны королевской семьи или фактического изгнания после своих действий и слов.