Москвичам рассказали, что подпортит настоящую летнюю погоду

В ближайшие пять-семь дней жителей Москвы и Подмосковья ожидает по-настоящему летняя погода. Об этом рассказала в среду, 3 июня, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Поздянкова.

Как отметила эксперт, дневная температура в конце рабочей недели достигнет 22-27 градусов тепла, а вторая летняя неделя может стартовать с 28 градусов. Однако пока в отдельные дни не исключаются кратковременные дожди, хотя и будут они локальными, сообщает РИА Новости.

В Гидрометцентре России между тем предупредили, что грозы ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу, 4-5 июня.

В свою очередь, доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов отметил, что с каждым днем в Центральной России будет становиться теплее, а вероятность остатков уменьшается благодаря антициклону. В целом температура в средней полосе России в июне прогнозируется в пределах нормы, аномальной жары не ожидается.

Ранее Татьяна Позднякова отмечала, что прогноз погоды в столичном регионе на предстоящий июнь неутешителен, но более благоприятными могут оказаться июль и август, которые Гидрометцентр России видит в розовом свете — таким оттенком на метеорологических картах обозначают погоду, которая соответствует климатическим нормам или оказывается чуть-чуть теплее, буквально на градус.