Совфед одобрил закон об аресте имущества релокантов

Закон об аресте имущества покинувших страну и дискредитирующих ВС России россиян одобрен в Совете Федерации. Мера будет действовать также в отношении релокантов, пропагандирующих нацистскую символику, производящих экстремистские материалы либо призывающих к введению санкций против России.

В пояснительной записке к документу указано, что закон принят в связи с участившимися публичными действиями покинувших страну россиян против конституционного строя и безопасности России. Уточняется, что арест может быть наложен не только на имущество, но и на вклады и деньги с банковских счетов уехавших из страны россиян.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял: россияне, которые уехали из страны по работе или на отдых, могут всегда без препятствий вернуться. При этом те покинувшие страну, которые оскорбляли защитников России либо финансировали Вооруженные силы Украины, предстанут перед судом, передает РИА Новости.