МИД назвал условие использования Россией ядерного оружия

Гипотетические крайние ситуации, в которых возможно применение ядерных вооружений, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине. Также условия использования такого оружия отражено в основах государственной политики в области ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как пояснил Рябков, сигнал в этих документах сводится к тому, что ответ с использованием ядерного оружия может вызвать посягательство на территориальную целостность России со стороны агрессоров. Это могут быть и страны, не обладающие такими вооружениями – тем не менее, при наихудших сценариях может привести к тому, что Москва ответит атомным ударом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков беседовал с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ проходит в Северной столице с 3 по 6 июня, передает ТАСС.