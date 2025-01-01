Объединенный пенсионный фонд с госконтролем появится в России

Госкорпорация развития России ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под государственным контролем.

Как уточнил глава ВЭБ Игорь Шувалов, в создаваемом объединенном пенсионном фонде "контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям".

В таком фонде ВЭБ сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты, цитирует Шувалова РИА Новости.

Тем временем в России продолжает действовать программа долгосрочных накоплений с софинансированием от государства до 36 000 рублей в год, в зависимости от уровня дохода гражданина. Однако Минфин предложил коррективы, согласно которым получить со счета деньги, добавленные властями, можно будет лишь после пяти лет участия в программе.

Между тем заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" экономического факультета РУДН Лариса Сорокина напомнила, что забрать накопительную пенсию можно по достижении определенного возраста: с 55 лет — женщинам, с 60 лет — мужчинам. В 2025 году это можно сделать в виде разовой выплаты, но только если величина накоплений не превышает 412 тысяч рублей.