Кремль: Владимиру Путину доложили об атаке на автобус в ДНР

Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке на автобус в ДНР. Об этом рассказал в среду, 3 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Транспортное средство стало мишенью для удара украинского беспилотника. Погибли, по последним данным, восемь человек. Правоохранительные органы России расследуют уголовное дело о террористическом акте.

Как подтвердил официальный представитель Кремля, российскому лидер, разумеется, сообщили о случившемся.

Украинские боевики продолжают выбирать объекты для ударов среди гражданских объектов и мирного населения. Ранее ВСУ атаковали с помощью летательного беспилотника детский сад "Солнышко" в Скадовском округе Херсонской области. К счастью, удалось избежать жертв, из детсада эвакуировали 35 человек.