Путин отметил потенциал развития сотрудничества с Танзанией

Владимир Путин в Кремле встретился с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан. Это ее первый зарубежный государственный визит после избрания на пост главы африканской республики.
В Георгиевском зале прозвучали гимны России и Танзании. Президент африканской республики приехала в сопровождении большой делегации. Запланировано подписание проектов соглашений о сотрудничестве в сфере образования науки, информационно-коммуникационных технологий и инвестиций. Лидер Танзании также выступит на международном форуме в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин отметил интенсивность развития двусторонних отношений и призвал наращивать сотрудничество. Потенциал для этого есть во многих сферах - от геологических разработок до сфер медицины и образования.
"В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак. Вы все время уделяли внимание развитию наших двусторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 20–25 процентов, это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности. Имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование", - сказал Путин.