Путин отметил потенциал развития сотрудничества с Танзанией

Владимир Путин в Кремле встретился с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан. Это ее первый зарубежный государственный визит после избрания на пост главы африканской республики.

В Георгиевском зале прозвучали гимны России и Танзании. Президент африканской республики приехала в сопровождении большой делегации. Запланировано подписание проектов соглашений о сотрудничестве в сфере образования науки, информационно-коммуникационных технологий и инвестиций. Лидер Танзании также выступит на международном форуме в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин отметил интенсивность развития двусторонних отношений и призвал наращивать сотрудничество. Потенциал для этого есть во многих сферах - от геологических разработок до сфер медицины и образования.