Две трети американцев призвали Трампа как можно скорее заключить сделку с Ираном

Центральная тема интервью Дональда Трампа журналистке New York Post - конфликт на Ближнем Востоке. Расходы США на войну против Ирана за 94 дня перевалили за 100 миллиардов долларов. Ормузский пролив по-прежнему заблокирован. Два дня, которые Трамп брал на обдумывание мирного соглашения с Исламской республикой, уже истекли, но американский президент полон оптимизма: "Аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи участвует в переговорах. Да, я хотел бы встретиться с ним.И в какой-то момент я с ним вероятно встречусь. В зависимости от того, как все сложится".

От идеи проведения наземной операции против Ирана в Вашингтоне пока отказались - необходимости, по мнению Трампа, в ней нет. А вот морская блокада Исламской республики вполне может затянуться до сентября. Это означает, что высокие цены на топливо не снизятся до осени, что существенно увеличивает риск проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.

Мирному соглашению с Ираном мешает и военная операция Израиля против Ливана. Действия Тель-Авива настолько разозлили Трампа, что тот, по словам журналистов президентского пула, в общении с Нетаньяху позволил себе в его адрес нецензурную брань.

То, что журналисты посчитали оскорблениями в адрес Нетаньяху, Трамп называет почти дружескими подколами. Глава Белого дома подчеркивает: он и военную операцию против Ирана начал только потому что хотел спасти Израиль от уничтожения.

На деле американо-иранское перемирие выглядит вот так: на опубликованных кадрах - ночной удар Тегерана по международному аэропорту Кувейта. Пострадали по меньшей мере 63 человека. Авиасообщение полностью парализовано. В КСИР настаивают: Иран лишь отвечает на нарушения режима прекращения огня. Накануне ВС США ударили по танкеру Исламской республики и телекоммуникационной вышке на острове Кешм.

По данным опросов, лишь 9% американцев верят, что США и Иран действительно смогут прийти к мирному соглашению в течение следующих двух недель. При этом 68% уверены: именно администрации Трампа следует как можно скорее заключить сделку.