Песков высказался о прибытии Герхарда Шрёдера в Москву

Российские власти позитивно оценивают визит в Москву бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Об этом рассказал в среду, 3 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости, "мы всегда рады видеть гостей". При этом Песков не стал вдаваться в детали относительно целей и продолжительности визита германского полиитка в Россию.

Внимание к приезду Шрёдера в Россию приковано в связи с недавними заявлениями об экс-канцлере ФРГ, которые сделал российский лидер. Владимир Путин подтвердил, что считает Шрёдера своим другом, и назвал его предпочтительным кандидатом на пост спецпосланника Евросоюза по переговорам с Москвой.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что заявление Путина было тестом на "политическую зрелость и чуткость", в итоге "очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента".

Лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин заявил, что Москва хотела бы видеть Герхарда Шрёдера переговорщиком, поскольку "он последовательно выступает за нормализацию отношений с Россией". Однако Европа продвигает "своего человека из евробюрократии".