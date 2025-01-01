Собянин: Москва остается лидером рейтинга государственно-частного партнерства

Как сообщил в своем канале Сергей Собянин, Москва сохранила лидерство в рейтинге государственно-частного партнерства среди регионов России.

Один из главных критериев, уточнил глава города, это результаты реализации таких проектов в 2025-м и предыдущие годы.

Столица на сегодняшний заключила 14 концессий и соглашений о ГЧП в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, культуры.

По словам мэра, общий объем инвестиций оценивается в 480 миллиардов рублей. Подробности - в посте.