Собянин подвел итоги Дней исторического и культурного наследия в Москве

Больше 20 тысяч человек и почти 1000 мероприятий: Участие в Днях исторического и культурного наследия в Москве приняли более 20 тысяч человек, прошло почти 1000 мероприятий, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, у жителей и гостей города был уникальный шанс увидеть интерьеры порядка 300 исторических зданий.

Кроме того, традиционно в программу вошло около 10 исторических особняков, где расположены дипломатические представительства.

Были организованы детские реставрационные мастерские, проведены пешеходные экскурсии в новых форматах. Также состоялась акция "Выходной с наследием". Подробности - в посте.