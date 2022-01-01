Лариса Гузеева раскритиковала зрителей: "Какие-то тупые"

Лариса Гузеева раскритиковала цирк за жестокое обращение с животными. Телеведущая резко осудила и дрессировщиков, и зрителей.

Гузеева посмотрела документальный фильм о животных в цирке и не сдержала эмоций. Актриса публично высказала свою позицию. На странице в соцсети Лариса Андреевна опубликовала фрагмент шоу, в котором истязали зверей.

"Как это ужасно все. Вот я смотрю документальный фильм. Волосы дыбом. Жалко всех лошадок, слонов. На черта это нужно сегодня? Боже мой, 26‑й год на улице", — заявила телеведущая.

Гузеева призвала полностью запретить выступления, в которых участвуют звери. А зрителей она раскритиковала за отсутствие сочувствия и поддержку таких цирков, мол, покупая билеты и аплодируя из зала, они становятся соучастниками издевательств над животными.

"Что за люди? Что им не живется? Жалко невозможно. Бедные лошадочки. И сидят какие‑то тупые зрители, которые аплодируют, которым нравится", — отметила Лариса Андреевна.

Гузеева известна, как большая любительница животных. У телеведущей есть собачка Жужа, которую она никогда не оставляет одну дома и часто берет с собой на съемки программы "Давай поженимся!". Жужа стала настоящим членом звездной семьи Ларисы Гузеевой в феврале 2022 года.