Ретейлеры оценили риск повторения дефицита картофеля

Предпосылок к дефициту картофеля в торговых сетях России нет, невзирая на приостановку ввоза этого продукта из Армении. В этом заверил в среду, 3 июня, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Эксперт заверил, что в российском ретейле поддерживается стабильный ассортимент овощей, фруктов и ягод, причем сформирована широкая, с географической точки зрения, сеть поставок.

Предложение в магазинах остается устойчивым, тем более что примерно 80% картофеля на российских прилавках — это российский продукт. Импорт играет дополняющую функцию, причем поставки преимущественно осуществляются из Азербайджана, Египта и Беларуси, цитирует Богданова РИА Новости.

Ранее Российский картофельный союз предложил ввести запрет на продажу картофеля по слишком низким ценам. Инициаторы полагают, что это позволит производителям избежать провалов в доходах в годы хорошего урожая.

Этому предшествовали проблемы с поставками картофеля в российские магазины — даже глава государства Владимир Путин выразил удивление по этому поводу. Президент допустил, что "можно и в Белоруссии картофель закупать — они там большие специалисты по картошке", однако "свою тоже неплохо иметь".