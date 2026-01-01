Киевский режим не может сорвать проведение Петербургского международного экономического форума, который начал работу в среду, 3 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева о том, могут ли удары украинских националистов по Санкт-Петербургу повлиять на работу ПМЭФ, официальный представитель Кремля подчеркнул, что "форум идет своим чередом".

Как отметил Дмитрий Песков, работа уже активно ведется: "Повестка очень насыщенная, очень много мероприятий, много участников". Видео комментария опубликовано в MAX-канале Александра Юнашева.

В надежности мер безопасности, предпринятых при организации ПМЭФ-2026, заверил и глава ГРУ Игорь Костюков. Он подчеркнул, что гостям мероприятия ничего не угрожает: "Всё будет хорошо".

Тем временем пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что техногенные последствия утренней атаки БПЛА украинских нацистов на инфраструктуру Северной столицы благополучно ликвидированы. Оперштаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.