Французские правоохранители могут конфисковать танкер Tagor, который считают частью "теневого флота" России, а капитана судна отправить в тюрьму. Об этом объявила в среду, 3 июня, местная прокуратура.

Как сообщает телеканал BFMTV, капитану Tagor, который является российским гражданином, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро. Не исключена также конфискация судна.

Тем временем посольство России во Франции обратилось в Министерство иностранных дел республики с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение.

До того дипмиссия затребовала полную информацию об обстоятельствах задержания и организовала исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал задержание властями Франции танкера, который шел под флагом Бенина в нейтральных водах. Глава государства предположил, что подобные действия официального Парижа в условиях тяжелой внутриполитической ситуации — это попытка "перенести напряжение на внешний контур" в отсутствие иного способа отвлечь внимание своего населения от проблем.