В Москве 22 июня стартует автопробег "Дорогами народных ополченцев". Он пройдет в рамках масштабного патриотического проекта "Города-герои - города героев".

В 2026 году проект, ставший ежегодным, посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны и формированию народного ополчения.

"В путь отправятся 15 автомобилей "Москвич", в том числе автомобили нового модельного ряда. Элементы стиля обновлены с учетом концепции автопробега 2026 года", - рассказал председатель Мосгордумы и инициатор акции Алексей Шапошников.

Командирами авто-экипажей пробега станут 15 Героев России и Советского Союза, члены Союза героев. Планируется сформировать и полностью женский экипаж. В пути автомобилистов будут сопровождать ветераны СВО, журналисты, а также команда квалифицированных врачей и спасателей.