Россия может долго продолжать специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал в среду, 3 июня, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как заявил дипломат в ответ на соответствующий вопрос, российская сторона в состоянии вести СВО "так долго, как потребуется" (цитата по ТАСС).

Ранее в офисе главаря киевского режима заявили, что Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить боевые действия, поскольку "это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия".

Однако никаких реальных шагов к урегулированию конфликта Украине не делает. При этом в Кремле подчеркнули, что завершить конфликт на Украине можно до конца суток. Для этого Зеленскому достаточно вывести вооруженные формирования с территории всех российских регионов.