Сын Усольцевых выступил с заявлением: "Если не приеду, будет только хуже"

28 сентября прошлого года супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка и пропали. До сих пор следы семьи Усольцевых не найдены.

Сын Ирины Данила Баталов часто появляется в ток-шоу и вместе с экспертами пытается понять, что стало с его родными. Парня за это критикуют, мол, вместо того, чтобы оплакивать родных, он без тени скорби на лице ездит по телепередачам. Данила поначалу не обращал внимания на критику, но в итоге был вынужден оправдываться.

Баталов заявил, что во-первых, он не может принять, что его близкие погибли. А, во-вторых, он участвует в ток-шоу, чтобы так называемым экспертам было сложнее спекулировать на теме исчезновения его сестры, отчима и мамы. Данила уверен, что так защищает свою семью от лживых заявлений.

"Так называемым экспертам куда сложнее говорить гадости о моей пропавшей семье, глядя мне в глаза. Я сильный и все выдержу, а вот моя бабушка каждый выпуск шоу переживает болезненно, хоть и понимает, зачем это нужно, и имеет мою постоянную поддержку", – заявил сын Ирины Усольцевой в беседе с "Абзацем".

По словам Данилы, ему неприятно находиться на съемочной площадке, но он терпит критику и резкие слова ради близких. Больше всего Баталова раздражает, что по сути в каждой программе просто раздувают историю пропажи его семьи, повторяя одно и то же. Однако сын Усольцевой понимает, что сильнейший интерес вызовет его отсутствие и молчание.

"Если не приеду на шоу, будет только хуже", – пояснил Баталов.

Наследник Усольцевой подчеркнул, что некоторые из спикеров, рьяно рассуждают о произошедшем 28 сентября, но при этом не имеют доказательной базы для своих версий, они намеренно вводят аудиторию в заблуждение. Баталов отметил, что делает все, чтобы история его семьи не была поводом для домыслов.