Шансы добиться урегулирования украинского кризиса в настоящее время не очень высоки. Такое мнение высказал в среду, 3 июня, госсекретарь США Марко Рубио.

Говоря о развитии диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, глава Госдепартамента признал: "На данный момент шансы выглядят не очень высокими". Рубио списал это на обоюдное нежелание Москвы и Киева соглашаться на компромиссы. По утверждению госсекретаря, "стороны не хотят идти на уступки, особенно Россия".

При этом глава Госдепа признал, что Соединенные Штаты не могут считаться беспристрастной стороной в украинском конфликте, поскольку "мы не поставляем вооружения России — мы поставляем вооружения только Украине" и "мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России" (цитаты по ТАСС).

Источники не раз подчеркивали, что внимание американских властей во внешней политике сместилось с Украины на Ближний Восток. В Кремле подтверждали, что посреднические усилия Соединенных Штатов по украинскому урегулированию поставлены на паузу в свете проведения Вашингтоном военной операции против Ирана.

Тем временем украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Европе пора "приблизить мир в качестве дополнительного усилия к основному направлению, возглавляемому США". По утверждению политика, у Киева и Европы имеются козыри в процессе урегулирования конфликта с Россией.