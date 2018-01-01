ПМЭФ, день первый: от мировой экономики до технологического лидерства

В чем только не измеряют площадь выставочных павильонов Петербургского международного экономического форума – 150 тысяч квадратных метров, 20 футбольных полей. Это не считая извилистых коридоров. Уникальная атмосфера. Синтез высоких технологий и традиций. На то, чтобы осмотреть все, уйдет целый день.

В прошлом году сумма подписанных контрактов превысила 6 триллионов рублей. Крупный бизнес, госкорпорации и, конечно, стенды российских регионов. Самый большой и красивый традиционно представляет Москва. Седьмой год подряд столица лидирует в рейтинге состояния инвестиционного климата, подчеркивает Сергей Собянин в своём личном блоге.

20 тысяч участников из 130 государств. Год за годом география, как и интерес к форуму, расширяются. Еще одна показательная деталь -в этом году впервые для иностранных участников отвели отдельную зону. Саудовская Аравия – главный гость форума. Весь колорит Ближнего Востока. В делегацию входит 200 бизнесменов и три министра во главе с министром энергетики, сыном действующего короля.

Несколько шагов - и попадаешь в солнечный Кыргызстан. Чуть дальше - павильоны Танзании и Узбекистана. Взаимовыгодное сотрудничество Россия готова выстраивать со всеми.

На форум в Санкт-Петербург приехал и официальный делегат из США. Белый дом своих чиновников не отправлял с 2018 года. Родни Мимс Кук-младший – председатель комиссии по изящным искусствам. Верный соратник американского президента. Своей должности лишился при Байдене. А потом с подачи Трампа вновь вернулся на высокий пост. А значит, подчеркивают эксперты, Кук пользуется безоговорочным доверием главы Белого дома.

"Наши страны разделяют глубокое уважение к искусству - начиная с произведений Чайковского, которые исполняют в концертных залах Америки, и заканчивая американским джазом, который нашел страстный отклик у публики в Москве", - отметил он.

Во время посещения Аляски в августе прошлого года Владимир Путин преподнес местному приходу в дар икону. И вот ответный подарок по инициативе американского президента – список Ситкинской иконы Божьей матери.

С посещения православного храма свою поездку в нашу страну начала и известный американский консервативный журналист Кэндис Оуэнс. Та самая, что уверяет – жена французского президента не мадам, а месье. Оуэнс, как и ее коллега Скот Риттер, участвуют в панельных дискуссиях форума. Немецкая пресса пишет, что в России якобы был замечен и бывший федеральный канцлер Герхард Шредер. Которого Владимир Путин назвал одним из возможных европейских переговорщиков с Россией.

В дискуссиях форума примут участие четыре депутата партии "Альтернатива для Германии". По разным опросам, самой популярной у немцев. В Бундестаге, понятно, возмущены, подобным вольнодумством.

"Европа наконец видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, это результат отказа от российской энергетики. Политика глобалистов полностью потерпела неудачу, и форум как раз объединяет суверенные страны", - отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

"Не железным занавесом, а колючей проволокой саму себя огородила Европа", - подчеркивает официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. И добавляет: "Вы не поверите, кто у нас ходит на форуме и наслаждается жизнью. Стив Розенберг, BBC. Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры. Здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска. Здесь не надо будет отстаивать позицию перед штаб-квартирой в Лондоне о том, что это обязательно надо показать. Потому что это и есть суть того, что происходит. Здесь можно набрать контактов, засветиться, чудесным образом себя показать. Показать какие они, как они говорят, цивилизованные".

Конечно, будут обсуждать и российскую экономику. Темпы роста, ключевую ставку, инфляцию. Настрой у участников – самый что ни наесть серьезный. В программе более 300 мероприятий – деловых и культурных. Ведь Северная столица встречает гостей ярким солнцем и своей неповторимой атмосферой.