Почти 3 млрд рублей направят на строительство и ремонт школ в Чечне и Дагестане

Почти 3 миллиарда рублей направит кабмин на строительство и ремонт школ, колледжей, детских садов в Дагестане и Чеченской республике - помощь регионам после масштабного наводнения обсуждали на заседании правительства.
Как отметил Михаил Мишустин, в ходе сильнейших ливней весной в регионе были повреждены 80 образовательных учреждений, еще 10 оказались полностью разрушены. Больше половины из них находятся в отдаленной сельской местности, а других зданий для детей там нет. Премьер подчеркнул - нужно успеть восстановить и отремонтировать школы к началу учебного года. Помощь жителям должна поступать в приоритетном порядке, напомнил Михаил Мишустин.
Обсудили на заседании и меры поддержки для приграничных районов страны.
"Для помощи людям, которые оказались в непростой ситуации, правительство ранее направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жильё, приобрести квартиру либо построить дом. Сегодня на такие цели дополнительно выделим почти 4,5 миллиарда рублей, чтобы компенсировать расходы жителей Курской и Белгородской областей на решение соответствующих жилищных вопросов. Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане вовремя получили все положенные им выплаты", - сказал премьер.