Почти 3 млрд рублей направят на строительство и ремонт школ в Чечне и Дагестане

Почти 3 миллиарда рублей направит кабмин на строительство и ремонт школ, колледжей, детских садов в Дагестане и Чеченской республике - помощь регионам после масштабного наводнения обсуждали на заседании правительства.

Как отметил Михаил Мишустин, в ходе сильнейших ливней весной в регионе были повреждены 80 образовательных учреждений, еще 10 оказались полностью разрушены. Больше половины из них находятся в отдаленной сельской местности, а других зданий для детей там нет. Премьер подчеркнул - нужно успеть восстановить и отремонтировать школы к началу учебного года. Помощь жителям должна поступать в приоритетном порядке, напомнил Михаил Мишустин.

Обсудили на заседании и меры поддержки для приграничных районов страны.