Из частного зоопарка в Дагестане изъяли больше 40 видов редких животных

Скандальный зоопарк, переселение продолжается. Последние в очереди - три медведя. Но встречают недружелюбно.

Львы, медведи, волки, рептилии, птицы. В этом частном зоопарке в дагестанском селе Рукель содержалось больше 40 животных. Владельцы называли его приютом и, прикрываясь природоохранной деятельностью, по большому счету эксплуатировали своих подопечных. Туристы и зоозащитники писали во все инстанции - смотреть на зверей без слез нельзя. Содержались они в тяжелейших условиях. Многие жили в тесных, грязных и мокрых вольерах. Никакого ветеринарного наблюдения и необходимого лечения. В результате у всех изможденный вид, кожные и другие заболевания.

"Условия содержания - тесные маленькие клетки, отсутствие нормального питания, еды. Животные утопают в своих экскрементах. Неравнодушные граждане приехали, увидели все эти условия, после этого мы все подключились", - рассказала Джамиля Джахпараева, представитель зоозащитной организации.

Зоопарком заинтересовались и природоохранная прокуратура, и Росприроднадзор. Как выяснилось, лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях у владельцев не было. И Дербентский районный суд вынес решение - изъять животных. Но процесс это нелёгкий - не так-то просто найти для них новый дом.

Переселение проходило в несколько этапов. Осенью и зимой прошлого года вывезли орлана-белохвоста, анаконду, птиц в Ленинградский зоопарк. Двух бурых медведей отправили на реабилитацию в Выборгский район - в "Дом тигра". А нынешней весной пять истощенных, израненных львов передали в Волгоград - в зооцентр по спасению животных.

Бывшие владельцы никого не отдавали без сопротивления. В переездах каждый раз пришлось участвовать сотрудникам прокуратуры и судебным приставам. Три медведя сейчас тоже едут в сторону Волгограда. Там их очень ждут, недавно специально построили новые вольеры.

"Они сначала будут на карантине, пройдут проверку ветконтроля и будут выпущены в большой вольер. Там и игрушки, и качели, и много-много всего", - сообщил Татиш Шермамадов, представитель зооцентра.

И, судя по всему, реабилитация им предстоит долгая.