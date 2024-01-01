Светлане Светличной поставили памятник и народ ахнул: вот как теперь выглядит могила звезды "Бриллиантовой руки"

Светлана Светличная скончалась 16 ноября 2024 года. Звезду "Бриллиантовой руки" похоронили в Москве. Могила легендарной советской артистки находится на актерской аллее Троекуровского кладбища. Рядом со Светличной свой последний приют нашли Валентин Гафт, Сергей Юрский, Инна Макарова, Екатерина Градова и многие другие.

Посетили Троекуровского часто ругали семью Светланы Афанасьевны за неухоженный вид могилы. Многие недоумевали, почему близкие артистки тянут с установкой памятника. Но в середине мая наконец-таки на погосте начались работы. Сначала могилу залили бетоном, а еще через две недели появился памятник.

Сложных скульптур близкие не стали выдумывать, а поставили лаконичный монумент из отполированного габбро-диабаза. На черной глади камня эффектно смотрится белый мраморный крест. А выгравированный на надгробии портрет Светличной виден издалека. Светлана Афанасьевна теперь встречает посетителей Троекуровского в меховом манто, с аккуратной прической и красивым макияжем, как настоящая кинозвезда.

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"Хотя видно, что работы пока ведутся и официальное открытие будет позже. Но факт заключается в том, что могила актрисы не заброшена, что родные о ней помнят, ухаживают. Значит, все былые обиды позади. Ведь смерть, как известно, примиряет", — сообщил корреспондент газеты Metro Феликс Грозданов.

Поклонники Светличной пришли в восторг от монумента. "Ах, какой красивый памятник. Светлая память Светлане Светличной"; "Как-бы не говорили, что сын к ней плохо относится но памятник поставил достойный"; "Точно очень уникальный и чистый памятник, конечно видно как живая", "Ну...Красавица....Очень похожа на себя. Как живая", — пишут почитатели таланта Светланы Афанасьевны.

Напомним, Светличная последние несколько лет очень тяжело болела. В 2022-м семья артистки приняла решение поместить ее в дом престарелых. Родственники знаменитости уже не справлялись с уходом за ней самостоятельно, поэтому доверили актрису в руки медиков.

За несколько месяцев до смерти Светлане Афанасьевне поставили паллиативный статус. По словам друзей семьи актрисы, она практически не вставала с постели и часто даже не понимала, где находится. В конце концов коварная болезнь взяла верх. Звезде фильма "Бриллиантовая рука" было 84 года.