Бедность среди многодетных семей в России сократилась в 2,5 раза

За последние пять лет уровень бедности среди многодетных семей в России сократилась в 2,5 раза. Такие данные привела в среду, 3 июня, заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

По словам представителя контрольного ведомства, зафиксировано и снижение практически вдвое общего уровня бедности в России — таких граждан в стране теперь 6,7% против прежних 12,2%.

Счетная палата называет наиболее востребованных инструментом поддержки семей с детьми материнский (семейный) капитал — его получили за весь период действия соответствующей программы свыше 15 миллионов семей, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что приоритетным направлением работы властей остается повышение уровня доходов граждан и обеспечение роста благосостояния российских семей. К 2036 году уровень бедности в России должен опуститься ниже уровня 5%, заявил президент.

Тем временем Социальный фонд России напомнил, что государство предоставляет около 40 различных мер социальной поддержки, адресованных семьям с детьми. С 1 июня открыт прием заявлений на новую меру поддержки для этой категории граждан — на ежегодную семейную выплату.