Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к Minecraft

Российские компетентные органы не предпринимали мер по ограничению доступа к игре Minecraft. Об этом заявили в среду, 3 июня, в пресс-службе Роскомнадзора.

Регулятор отреагировал на жалобы пользователей на плохую работу игровых сервисов — отсутствие соединения с сервером и сбои. Как подчеркнули в Роскомнадзоре, ведомство не блокирует Minecraft.

Между тем доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина предупредила, что мошенники для обмана детей и подростков используют популярные у школьников видеоигры, включая Minecraft. Специалист отметила, что злоумышленники "играют на самых сильных детских желаниях: получить что-то бесплатно, быть принятым в группе, избежать наказания". Под надуманными предлогами детям предлагают перейти по опасной ссылке, сделать скриншот телефона родителей с банковскими данными или назвать SMS-код, сообщает РИА Новости.

Тем временем в России заблокировали игровой интернет-сервис Roblox — на платформе обнаружили экстремистские материалы, призывы к насилию и прочий запрещенный контент. Кроме того, возможности сервиса широко использовались мошенниками в преступной деятельности, а администрация Roblox не предпринимала действенных мер по борьбе со злоумышленниками.